'Bomba' no mercado: PSG vai perder Neymar... mas ganhar De Gea

David de Gea tem no seu contrato umamas, mesmo assim, o guarda-redes espanhol parece estar mais longe de Old Trafford. De acordo com o 'Daily Mail', o Paris Saint-Germain pretende contratar o guarda-redes espanhol e torná-lo no guardião mais bem pago do mundo (17,6 milhões de euros por temporada). O contrato seria de quatro anos, o que quer dizer que De Gea poderia receber um total superior a 70 milhões de euros.Esta 'bomba' do mercado de transferências tornaria ainda mais complicada a situação dos campeões franceses em relação ao fair-play financeiro. Assim sendo, e também de acordo com o 'Daily Mail', os gauleses planeiam a venda de Neymar para o Real Madrid. Se o United decidir continuar com De Gea até 2020, o espanhol chegaria a custo zero e a saída do brasileiro aconteceria na mesma altura.Recorde-se que Gianluigi Buffon sai de Paris no fim desta época, o que leva o treinador Thomas Tuchel a procurar um guarda-redes. E com a saída de Neymar, Kylian Mbappé tornar-se-ia cada vez mais a 'bandeira' do projeto do clube.