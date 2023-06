Bordéus punido e Metz na Ligue 1

A Liga francesa confirmou ontem a promoção do Metz à Ligue 1, acompanhando o Le Havre. Isto porque o Bordéus (3.º classificado, a 3 pontos do Metz) foi punido com uma derrota devido às agressões a jogadores do Rodez no encontro suspenso na última jornada da Ligue 2. O Bordéus vai ainda iniciar a próxima época com menos um ponto e viu a bancada sul encerrada por dois jogos. Mas já anunciou que vai recorrer da decisão.