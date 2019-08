Brasileiros avançam com interesse da Juventus em Neymar

É mais um capítulo na novela sobre o futuro de Neymar. O internacional brasileiro não quer ficar em Paris, tem contrato com o PSG até 2022, e tenta sair a todo o custo. Em Espanha, o destaque vai para Barcelona e Real Madrid que disputam a contratação do avançado brasileiro. Mas segundo o 'GloboEsporte.com' a Juventus parece disposta a entrar na corrida.A publicação brasileira refere esta segunda feira ter informação que o clube italiano, onde joga o português Cristiano Ronaldo, mostrou interesse em contar com Neymar, estando a estudar um negócio que possa eventualmente envolver Dybala.O PSG tem interesse em Dybala, que perdeu espaço na Juventus e vê com bons olhos uma transferência para o futebol francês.Já o treinador Thomas Tuchel afirmou recentemente que Neymar sairia mas só com alguém para o substituir e segundo o 'GloboEsporte.com', os dois clubes já mantinham conversações sobre Dybala, entrando agora em campo a possibilidade Neymar.Recentemente Neymar e CRistiano Ronaldo protagonizaram juntos uma campanha publicitária e na altura trocaram elogios.