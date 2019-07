Brasileiros dizem que Neymar já decidiu e comunicou ao PSG que não volta

Neymar já avisou que não vai regressar ao Paris Saint-Germain, segundo avança esta segunda-feira o UOL Esporte.Pouco depois de o jogador ter falhado o regresso ao trabalho dos parisienses, o pai de Neymar justificou-a com a agenda do filho. No entanto, o UOL Esporte adianta que Neymar já telefonou a Leonardo, homem-forte do futebol parisiense, e avisou que não pretende integrar a pré-temporada do clube, uma vez que tenciona deixar o emblema gaulês.O jogado tem sido associado a um regresso ao Barcelona, mas o facto de não ter cláusula de rescisão obriga a que haja negociações entre os dois clubes. As relações estão cada vez mais tensas entre as duas partes e, se parece muito difícil que Neymar volte a vestir a camisola do PSG, é igualmente verdade que os franceses não vão facilitar a vida ao brasileiro depois desta atitude.