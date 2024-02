Brest com 10 vence Marselha e sobe a segundo em França

O Brest venceu este domingo em casa o Marselha por 1-0, mesmo a jogar com menos um durante mais de meia hora, e subiu ao segundo lugar da Liga francesa, após a 22.ª jornada.

Um golo de Lees-Melou aos 89 minutos, a castigar um erro defensivo e consequente passividade no lance da defesa marselhesa, bastou para o conjunto caseiro ascender à vice-liderança do campeonato.

Num jogo de 'sentido único', em que a formação orientada por Gennaro Gattuso demonstrou o desnorte que arrastou o clube ao nono lugar, com 30 pontos, e ao sexto jogo seguido sem vencer na Ligue 1, quem aproveitou foi o surpreendente Brest.

A equipa orientada por Eric Roy, que apostou no português Pereira Lage no 'onze' titular, reagiu à expulsão de Mounié, aos 60 minutos, e conseguiu o golo que a deixa em segundo, com 40 pontos, embora a longos 13 pontos do líder Paris Saint-Germain.

A derrota do Nice, terceiro com 39 pontos, e do Mónaco, quinto com 38, abriu a porta à 'escalada' do Brest.

Reims e Lens somaram um ponto cada, com um empate a uma bola em que David Pereira da Costa jogou pelos forasteiros a partir dos 82 minutos. O Lens é sexto, com 36 pontos, o Reims é oitavo com 31.

Antes, o Toulouse, adversário do Benfica na Liga Europa, foi vencer ao Mónaco, por 2-1, com golos de Vincent Sierro, aos 41 minutos, e Logan Costa, aos 70, enquanto Akliouche foi o autor do tento dos monegascos, aos 48.

O Toulouse, na quinta-feira perdeu por 2-1 na Luz na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, quebrou um ciclo de duas derrotas seguidas na Ligue 1 e impediu o Mónaco de subir ao segundo lugar.

O adversário do Benfica trepou um lugar, para o 13.º, com 23 pontos, enquanto o Mónaco ficou em quinto, em igualdade com o Lille, de Paulo Fonseca, que é quarto, com 38 pontos.

N segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o Benfica visita o Toulouse, na quinta-feira, a partir das 17:45 (horas em Lisboa).

Também hoje, o Rennes bateu em casa o lanterna-vermelha Clermont por 3-1, segurando o sétimo lugar.

Lorient e Montpellier conseguiram hoje importantes vitórias na luta pela despromoção, somando ambos 22 pontos, com as vitórias na visita ao Estrasburgo, por 3-1, e na receção ao igualmente 'aflito' Metz, por 3-0.