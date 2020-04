Bruno Guimarães preferiu o Lyon ao Benfica e a 'culpa' foi de Juninho

Apesar de ter preferido rumar ao Lyon, Bruno Guimarães assumiu esta quarta-feira, em declarações ao portal Goal.com, ter ficado satisfeito por ter visto o seu nome associado ao Benfica no mercado de inverno. O ex-Athletico Paranaense falou ainda da postura do Atl. Madrid em todo o processo e assumiu que a presença de Juninho Pernambucano nos franceses (na condição de diretor desportivo) foi determinante na sua escolha.





"O At. Madrid teve opção de preferência durante um tempo, mas acabou por não exercê-la. Resolveu então voltar ao negócio após as entradas do Benfica e do Lyon. Mas desde o primeiro contato com o Juninho que comecei a amadurecer a ida para o Lyon. Dei-lhe a minha palavra e, para mim, a palavra vale muito. Estou feliz com a decisão que tomei", assumiu o médio, que sobre o Benfica optou por reafirmar aquilo que dissera anteriormente."Fiquei muito feliz por ver o meu nome ser apontado a grandes equipas como o Benfica. Tenho mesmo um sentimento de gratidão, por saber que o trabalho tem sido bem feito. Mas prefiro pensar no que posso fazer no meu atual clube, que é onde eu me sinto bem e feliz", frisou.E por falar em novo clube, os primeiros tempos no Lyon têm sido bem positivos e até há já quem o aponte como 'novo Juninho'. Ainda que orgulhoso, Bruno Guimarães assume ter os pés no chão. "Sinceramente não penso nisso. São momentos diferentes, jogadores diferentes e histórias diferentes. O Juninho é um ídolo aqui no Lyon, foi um profissional exemplar ao longo da sua carreira. Sem dúvida, é um jogador em quem me espelho. Mas o meu foco agora é escrever a minha história, passo a passo, com tranquilidade e muita dedicação", concluiu.