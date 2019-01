Buffon recorda momento peculiar em que ponderou terminar carreira: «Fiquei desorientado»

Aos 40 anos, Gianluigi Buffon continua no ativo, a defender a baliza do PSG, mas confessa que houve momentos em que a reforma já lhe passou pela cabeça. Uns mais dolorosos do que outros. Foi o caso de um jogo especial em que o guarda-redes italiano teve de defrontar o filho de Chiesa, que fora seu companheiro de equipa no Parma... no final do anos 90."Quando joguei contra Federico Chiesa pela primeira vez fiquei desorientado. Era a primeira vez que jogava contra o filho de um antigo colega de equipa, Nesse momento pensei que era hora de me ir embora", afirmou em entrevista. Mas passou-lhe rápido...