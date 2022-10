Buffon sem meias palavras: «Tenho pena da situação do Navas no PSG»

Gigi Buffon, guarda-redes do Parma, foi convidado a lançar um olhar ao duelo desta semana entre Juventus e Paris SG, na Liga dos Campeões. O veterano de 44 anos passou pelos dois emblemas e aproveitou a oportunidade para lamentar o que se passa com Keylor Navas, tapado por Gianluigi Donnarumma e com poucas chances para mostrar serviço em Paris.

"Estar no PSG foi das melhores experiências da minha vida. Aliás, quando sai em 2019 chegou o Navas. É claro que fico feliz pelo Donnarumma mas tenho pena do que o Navas está a viver no PSG. Deve estar a sofrer. Faz-me confusão vê-lo no banco sistematicamente," atirou, em entrevista à France Press.

Aos 44 anos, Buffon continua a mostrar talento na baliza do Parma e admite estar muito feliz: "Estes últimos anos têm sido de puro prazer. Nem penso em terminar carreira."