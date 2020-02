Cabrito polémico, festa de anos antecipada e nova lesão: Neymar vive dias agitados

Neymar é a grande ausência do Paris Saint-Germain para a visita ao reduto do Nantes, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Ligue 1. O internacional brasileiro sofreu uma lesão nas costas na goleada (5-0) imposta ao Montpellier, na última jornada do campeonato francês, tendo sido, esta segunda-feira, diagnosticado com um problema na cartilagem das costelas.





Ainda antes do final da primeira parte do encontro, o extremo canarinho chocou no ar com Arnaud Souquet, lateral-direito do Montpellier, embate que provocou no brasileiro uma queda aparatosa no relvado que, mesmo assim, não o impediu de prosseguir dentro de campo até ao fim da partida. No regresso ao balneário, Neymar teve ainda um episódio quente com o árbitro da partida, Jérôme Brisard, que amarelou o extremo do Paris Saint-Germain após executar um'.Esta ausência por lesão surge um dia depois de o internacional brasileiro realizar ado seu 28.º aniversário - que só celebra verdadeiramente no próximo dia 5. Neymar falhará, novamente por lesão, um jogo em alturas do seu aniversário.Relembre-se que na última temporada o extremo dos parisienses falhou 18 jogos devido a uma, que se prolongou por 85 dias - de 24 de janeiro a 19 de abril de 2019.Mas os números em torno das lesões de Neymar não ficam por aqui. Se formos mais além, o internacional brasileiro esteve sempre indisponível - ora por lesão ora por castigo - no dia em que a sua irmã Rafaella Santos faz anos, a 11 de março... data em que os parisienses defrontam, esta temporada, o Borussia Dortmund, para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.