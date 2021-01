Camaving afasta-se do Real Madrid

Eduardo Camavinga, médio francês de apenas 18 anos, é um dos talentos que mais interesse tem despertado nos maiores clubes da Europa, especialmente por parte do Real Madrid, pois Zidane é um admirador das qualidade do compatriota.





O jogador termina o seu contrato com o Rennes, em junho de 2022, mas para Camavinga isso não é um problema."Se quero renovar? Sim", esclareceu ao ser questionado sobre o seu futuro. Mas, o médio ainda acrescentou: "Há negociações em curso, mas o meu pai é trata desses assuntos. Estamos a analisar tudo."O rumor de que, mais cedo ou mais tarde, vai ser mesmo jogador do Real Madrid, já deixam Camaving mal-disposto e o jogador atirou-se mesmo aos jornalistas."Vocês é que parecem que querem que eu vá. Por agora, estou totalmente concentrado no Rennes, a cem por cento", sublinhou.