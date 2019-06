Caso Neymar: Polícia francesa tem as imagens de videovigilância do hotel

Divulgado vídeo de discussão entre Neymar e a mulher que o acusa de violação Divulgado vídeo de discussão entre Neymar e a mulher que o acusa de violação

O 'L'Équipe' revela esta quinta-feira que a polícia francesa já tem na sua posse as imagens das câmaras de videovigilância do hotel onde Najila Trindade diz ter sido violada por Neymar. Embora sejam as autoridades brasileiras quem tem o caso em mãos, este passo pode indicar que a investigação poderá ter em Paris um novo pólo.De acordo com o jornal francês, os inspetores da PJ da capital francesa procederam, de forma discreta, ao 'congelamento' dessas imagens do circuito interno do hotel para melhor apuramento do que terá acontecido na noite de 15 de maio.Najila, recorde-se, esteve recentemente na 6.ª Delegacia de Defesa da Mulher para prestar novo depoimento e chorou compulsivamente. "O estado emocional dela é de quem já morreu e só falta deitar-se. Ela chorou mais de uma hora quando estava a prestar o depoimento. E não era choro falso. Nós, que temos uma experiência razoável, sabemos quando se está a fingir. Aquela moça está morta", explicou Cosme Araújo, o seu novo advogado.