Caso Slimani sob inquérito

O Brest pediu à liga francesa (LFP) a abertura de um inquérito na sequência da denúncia de Slimani contra Johan Bastien, médio do Clermont acusado pelo avançado ex-Sporting de lhe ter dirigido insultos racistas. E, de acordo com a AFP, o processo vai mesmo avançar, com a comissão disciplinar da LFP a analisar o caso na reunião agendada para amanhã à tarde. Slimani, que recebeu total apoio do clube, acusou Bastien de lhe ter chamado “árabe sujo”, mas o jogador do Clermont negou veementemente qualquer insulto.