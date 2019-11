Cavani pode ser o substituto de Ibrahimovic nos LA Galaxy

Edinson Cavani pode ser o jogador escolhido para substituir Zlatan Ibrahimovic como a grande figura dos LA Galaxy. O clube da MLS até já terá contactado o avançado do PSG, que até partilhou balneário com o sueco em Paris durante quatro temporadas.Segundo o jornalista Gianlucia Di Marzio, o principal entrave pode passar por um acordo verbal que terá sido feito entre o uruguaio, de 32 anos, e o Inter de Miami, clube criado por David Beckham que vai começar a competir em 2020.A saída de Cavani do PSG deverá mesmo acontecer, seja no inverno ou no verão, depois de ter perdido espaço no onze devido à chegada de Mauro Icardi. O avançado, que também teve uma lesão, jogou oito partidas, mas foi titular apenas em quatro, tendo apontado dois golos.