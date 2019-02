Treinador do Lille fala sobre Rafael Leão: «Tenho de lhe repetir as coisas como se fosse uma criança»

Dentro do campo, Christophe Galtier poucas razões de queixa terá de Rafael Leão, tal tem sido a produtividade do jovem avançado português nestes primeiros meses de aventura no Lille, mas isso não quer dizer que o ex-Sporting não dê dores de cabeça ao seu técnico na formação francesa. Bem pelo contrário. De tal forma que Galtier assume que às vezes tem de repetir as coisas quase como se estivesse a falar com uma criança."É um atleta, sorridente, de apenas 19 anos. É um bebé. Quando és um jovem com potencial, por vezes tens a tua cabeça na lua. Ele tem situações em que 'apaga' e tem reações surpreendentes, mas faz isso sem intenção. Às vezes digo para mim mesmo 'não é possível, ele não percebeu o que eu disse?' Tenho de repetir, como se fosse uma criança, mas como é alto e imponente, pensamos que ele entendeu o que dissemos. Mas digo isto com muito carinho, porque é um miúdo que dá imenso. Os mais velhos do balneário (José Fonte, Adama Soumaoro, Loïc Remy, Jérémy Pied e Rui Fonte) são bons conselheiros", disse o técnico do Lille, em conferência de imprensa.