Clube com ligações à comunidade portuguesa fez 16.500 km para competir na Taça de França

O Thionville Lusitanos, clube do 5º escalão com ligações à comunidade portuguesa, joga hoje para a Taça de França, mas vai fazê-lo a cerca de 16.500 km de casa. O sorteio colocou a equipa originária de uma pequena cidade junto à fronteira com o Luxemburgo a defrontar o Hienghène Sport, da Nova Caledónia, no Oceano Pacífico. Para a longa deslocação ao outro lado do Mundo, a comitiva do Thionville Lusitanos viajou no início da semana e está desde terça-feira no local do jogo. "A Federação ajuda-nos muito com a logística, e as pessoas aqui são muito simpáticas e anteciparam bem a nossa chegada. Desde que chegámos aqui, não tivemos nenhuma surpresa negativa", disse o treinador Julian François em declarações ao jornal ‘Ouest France’, sabendo que, depois, tem que fazer o mesmo caminho de regresso a casa.

Mas o Thionville Lusitanos não é caso único. O Pirae, do Tahiti, na Polinésia francesa, defronta também hoje o Saint-Meziery, de uma localidade perto de Dijon, após uma viajar mais de 15 mil km.