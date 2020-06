Clubes franceses planeiam avançar com ação judicial e pedir 800 milhões de euros ao estado

Os clubes franceses não se conformam com o facto de o governo do país ter impedido a Ligue 1 de retomar a atividade, por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. Outros países, tão ou mais afetados pela doença, suspenderam a competição e preparam-se agora para a retomar, minimizando, assim, os prejuízos dos clubes.





A fim do campeonato trouxe avultados prejuízos e os clubes franceses, segundo contou o presidente do Lyon numa entrevista à Rádio RMC, planeiam apresentar a fatura ao estado."Os clubes da Ligue 1 ponderam avançar com uma ação judicial contra o estado. O estado é responsável pelo encerramento do campeonato, o primeiro-ministro ordenou o fim da competição, por isso a responsabilidade pela perda de aproximadamente 800 milhões de euros é do governo", disse Jean-Michel Aulas.