Colega de Anthony Lopes no Lyon testa positivo à Covid-19

O médio Houssem Aouar, companheiro do guarda-redes português Anthony Lopes no Lyon, testou positivo à Covid-19 e é baixa para o técnico Rudi Garcia para a receção ao Dijon, esta sexta-feira, que marca a estreia da equipa na Ligue 1.

De acordo com a imprensa francesa, o plantel do Lyon realizou testes na terça-feira e não houve registo de qualquer caso positivo. Contudo, o médio francês apresentava sintomas e voltou a ser testado na quinta-feira. O resultado foi conhecido na manhã desta sexta-feira e revelou que o jogador de 22 anos está infetado com o novo coronavírus.





Aouar vai agora cumprir a quarentena de duas semanas e por isso sai da convocatória da França para o arranque da Liga das Nações, já que figurava nos 23 eleitos do selecionador Didier Deschamps para os duelos com Suécia e Croácia no grupo 3 da Liga A, que conta também com Portugal.