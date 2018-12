'Coletes amarelos' adiam jogos da Ligue 1 pela segunda jornada consecutiva

O jogo Marselha-Bordéus, que deveria encerrar no domingo a 18.ª jornada do campeonato francês, foi esta quinta-feira adiado devido "à necessidade de atribuir às forças segurança outras missões", anunciou o organizador da competição.A Liga Francesa de Futebol já tinha atribuído o adiamento de outras três partidas da ronda (Nice-Saint-Etienne, previsto para sexta-feira, Nantes-Montpellier e Caen-Toulouse, marcados para sábado) à incapacidade de assegurar as condições de segurança para a sua realização.Esta é a segunda jornada consecutiva do campeonato francês marcada pelo adiamento de várias partidas, depois de terem sido disputados apenas quatro dos 10 jogos da 17.ª ronda, devido aos protestos efetuados pelo movimento dos 'coletes amarelos', que se espalharam por várias cidades francesas, no fim de semana passado.Além de serem esperados novos protestos, o governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", devido ao ataque no Mercado de Natal de Estrasburgo, na terça-feira à noite, que provocou pelo menos dois mortos e 14 feridos, sete dos quais em estado grave.