«Como idiotas?»: 'L'Équipe' junta-se ao coro de críticas sobre o fim do campeonato francês

À semelhança da larga maioria dos países, o futebol também foi suspenso em França devido à pandemia do coronavírus, mas, ao contrário do que se vai verificar nos principais campeonatos do futebol europeu e mundial, ali foi colocado um ponto final nas competições, o que tem provocado um coro de críticas. A última veio do 'L'Équipe', jornal de referência daquele país, que fez manchete com essa questão: "Como idiotas?', escreve a mesma publicação.





Na capa do jornal, aparece uma tabela com os nomes dos outros principais campeonatos do futebol europeu - Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália - , com uma cruz assinalada no 'retoma', enquanto, quando se faz referência à França, a cruz é coloca no 'pára'."Depois do anúncio da retoma da Premier League e da Serie A (17 e 20 de junho), a Ligue 1 fica isolada dos cinco grandes campeonatos europeus a não reiniciar. Jean-Michael Aulas, o presidente do Lyon, ainda luta para que esta decisão seja revista", pode ler-se, ainda, na capa. Recorde-se que o líder do Lyon já enviou uma carta ao governo a tecer críticas a esta decisão e a pedir que venha a ser revista.