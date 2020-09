Confusão no Paris SG-Marselha vale um total de 14 jogos de suspensão

Três dias depois do polémico duelo entre Paris SG e Marselha, que resultou numa vitória da equipa de André Villas-Boas e que acabou com uma verdadeira batalha campal, a Ligue 1 anunciou já as decisões disciplinares, decretando castigos de várias partidas aos cinco jogadores que foram expulsos e ainda abrindo uma investigação a Ángel Di María por alegadamente ter cuspido em Álvaro González.





Ao todo, o Comité Disciplinar aplicou 14 jogos de castigo, com Layvin Kurzawa a ser o mais penalizado, com seis partidas de sanção. Segue-se Jordan Amavi, com três, Neymar e Leandro Paredes com duas e Dario Benedetto com uma. Já Di María por agora não é alvo de qualquer sanção, mas é bem provável que se junte também a este lote.