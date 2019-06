Continua o impasse em torno de Anthony Lopes

A um ano de terminar o seu vínculo com o Lyon, Anthony Lopes continua ser definir o seu futuro e, segundo declarou o presidente do clube francês, tudo poderá ficar muito perto da resolução na próxima semana, quando as duas partes se reunirem para tentar uma aproximação. Segundo Jean-Michel Aulas, o problema está essencialmente na duração do vínculo, com o guardião português a exigir algo que o clube diz ser inacessível."Vamos receber o Anthony e os seus agentes no início da próxima semana. Já estivemos reunidos e a proposta que apresentámos foi para três temporadas. Os seus agentes querem um novo contrato de cinco, o que para nós é inacessível de momento", declarou o presidente do clube, à margem da apresentação do brasileiro Jean Lucas.Lembre-se que o internacional português foi um dos nomes apontados à baliza do FC Porto nas últimas semanas, ainda que a pista Anthony Lopes pareça ter perdido força nas últimas semanas, especialmente em face da provável contratação de Tomas Koubek.