Coronavírus: final da Taça da Liga francesa adiada

A final da Taça da Liga francesa de futebol, a ser disputada entre Paris Saint-Germain e Lyon e que estava agendada para 4 de abril, foi adiada, como medida de prevenção do Covid-19.

"Depois de consultar o Paris Saint-Germain, o Lyon, a federação francesa e empresa responsável pela transmissão televisiva, foi decidido adiar a final da Taça da Liga. Uma nova data será encontrada de acordo com o calendário das duas equipas e com a evolução da situação do coronavírus", explicou a Liga francesa de futebol profissional (LFP), em comunicado.

No Lyon, atua o guarda-redes internacional português Anthony Lopes.

A adiamento da final da Taça da Liga, que estava marcada para o Stade de France, nos arredores de Paris, acontece um dia depois da decisão de que todos os jogos da Ligue 1 e da Ligue 2 serão disputados à porta fechada até 15 de abril, por causa do surto do Covid-19.

Na próxima temporada, a Taça da Liga vai ficar suspensa e já não vai fazer parte do calendário das competições francesas, embora a LFP possa no futuro reintroduzir a prova.

Até hoje, a França registou 1.784 casos de pessoas infetadas com o Covid-19, que resultaram em 33 mortos.

A epidemia foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.