Coronavírus: Liga francesa de futebol também está suspensa

O futebol francês juntou-se a Portugal, Espanha e Itália, e comunicou esta sexta-feira a paragem dos seus campeonatos profissionais de futebol, devido ao Covid-19, e um dia depois de o presidente Emmanuel Macron falar ao país.

A decisão foi tomada hoje em reunião extraordinário do conselho de administração da 'Ligue' e suspende já a próxima jornada, que se iniciava hoje com a receção do Lyon, de Anthony Lopes, ao Reims.

De acordo com a Liga francesa, os campeonatos da primeira e segundas divisões "param até nova ordem", depois de se entender que jogar à porta fechada não seria suficiente, face à inquietude de treinadores e jogadores.

"Como explicou ontem [quinta-feira] o presidente da República, o interesse coletivo deve ser colocado acima de tudo. A urgência de hoje é a de conter a epidemia, proteger os mais vulneráveis e evitar saídas", refere a Liga francesa, adiantando que voltará a reunir após a reunião agendada com a UEFA, na terça-feira.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

França é um dos países mais afetados, com a identificação até hoje de 2.876 casos de pessoas infetadas com o Covid-19 e 61 mortes.