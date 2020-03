Coronavírus: Teste a Mbappé deu negativo

Boas notícias para o Paris SG e também para Kylian Mbappé. O teste de despistagem ao coronavírus efetuado esta terça-feira pelo avançado francês deu negativo, segundo adianta a RMC Sport. Ainda assim, de acordo com a mesma fonte, a utilização do jovem dianteiro na partida de quarta-feira, diante do Borussia Dortmund, permanece em dúvida, até porque mesmo estando livre do COVID-19 o jogador francês está doente e poderá não recuperar a tempo.Lembre-se que Mbappé foi baixa nos últimos dois treinos do Paris SG devido a doença, algo que levou o clube da capital a avançar para um teste de despistagem para perceber se o seu jogador estaria ou não contagiado com o coronavírus.