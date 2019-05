Da cadeira de rodas ao radar do Real Madrid: o milagre de Ferland Mendy

Embora Ferland Mendy não acredite em milagres, para os médicos o facto de o então adolescente ter superado aquela artrite na anca foi incrível.Aos 15 anos o jogador francês de origem senegalesa brilhava nos escalões de formação do PSG, mas por pouco não teve de deixar o futebol. Mendy foi internado no hospital pediátrico de Necker, em Paris, devido a um problema na anca. "Passei lá três meses engessado, depois fui mais 6 meses para Bullion. Tiraram-me o gesso, estive numa cadeira de rodas e depois deslocava-me com a ajuda de um andarilho. Tive de reaprender a andar, pouco a pouco", contou agora o jogador do Lyon ao canal do clube, quando assinou contrato, há duas épocas.A paixão pelo futebol fê-lo encarar o problema com perseverança e acabou por reintegrar a academia do PSG. "Tive de começar do zero. Melhorar o passe, os controlos.... Tive de aprender a jogar outra vez."O PSG acabou por cedê-lo ao FC Mantois, da 4.ª divisão, de onde depois se mudou para o Le Havre, onde continuou como amador. Em 2017 assinou pelo Lyon e agora entrou no radar do Real Madrid.Pelo meio, uma chamada à seleção francesa em 2018. "Estava a dormir e quando acordei vi cinco chamadas não atendidas do clube. Pensei que tinha falhado um treino..." Mas não. As chamadas eram para o informar que tinha sido convocado por Didier Deschamps para a seleção francesa...