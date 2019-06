Dani Alves diz adeus ao PSG: «Fecho mais um ciclo. Foram dois anos de resiliência»

Depois de goleada do Brasil frente ao Peru, por 5-0 , na Copa América, partida que colocou a seleção anfitriã da prova nos quartos de final, Dani Alves publicou nas redes sociais uma longa mensagem de despedida ao PSG."Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências. Gostaria de agradecer a família PSG pela oportunidade de juntos construir uma página na história desse clube. Gostaria de agradecer a todos e sobre tudo ao staff pelo carinho, pelo respeito, pela cumplicidade demonstrada desde o primeiro dia... vocês fazem esse clube um pouco mais especial. Foram dois anos de resiliência e reinventares contínuos para cumprir com a minha missão, porém na vida tudo tem um começo, um meio, um final e hoje chegou o momento de colocar esse ponto final aqui", pode ler-se na mensagem que o internacional brasileiro publicou juntamente com uma fotografia, onde possa com alguns dos troféus que conquistou ao serviço do campeão francês.Em fim de contrato, Dani Alves agradeceu os "momentos vividos" e pediu para o recordarem com o 'Good Crazy' e sempre com um sorriso no rosto."Peço-lhes desculpas se em algum momento não estive a altura, peço-lhes desculpas se em algum momento cometir alguma falha, apenas tentavam dá o meu melhor. Obrigado a todos os companheiros pelos momentos vividos, pelas risadas juntos, pelos enfados também que vossos espíritos preguiçosos me fizeram passar. Se vocês um dia me recordarem, que seja como o Good Crazy de cada dia, com um belo sorriso no rosto, com uma energia pura de alma, como um profissional trabalhador e comprometido com os objetivos.... como alguém que apenas quis que vocês fossem melhores a cada dia e que tentou fazê-los entender o verdadeiro significado da palavra equipa. Um grande abraço a todos e espero que não sintam muita falta das minhas loucuras", referiu ainda o defesa, de 36 anos, que ingressou no PSG no verão de 2017.