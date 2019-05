Dani Alves: «Estive perto do Real Madrid mas devemos realizar os nossos sonhos e não os pesadelos»

Dani Alves, lateral do Paris Saint-Germain, confessou que esteve muito perto de transferir-se para o Real Madrid quando alinhava no Sevilha, mas tal acabou por não acontecer e hoje agradece por isso."Vou ser sincero: estive 95 por cento no Real Madrid. Mas Del Nido [na altura presidente do Sevilha] era um tipo muito duro. O Chelsea também se intrometeu. Tive de tomar uma decisão e acabei por ficar no Sevilha. Estava muito perto de assinar pelo Real Madrid mas o destino atravessou-se no meu caminho. Dizia que a minha história ia fazer-se no Barcelona, como tinha sonhado em criança. E devemos realizar os nossos sonhos, não os pesadelos", afirmou à ESPN.O brasileiro, agora com 36 anos, considera que foi muito mais desafiante ter ido para Camp Nou: "Estou grato por ter evitado ir para o Real Madrid e, obviamente, por assinar pelo Barcelona. O Real era um clube vencedor e não ia para lá manter o 'status quo'. Foi mais emocionante construir o que fizemos no Barcelona. Tivemos de mudar a história e foi o que fizemos. Em Madrid teria apenas adicionado alguma páginas a um livro que já estava escrito. Ao contrário, no Barça foi uma coisa diferente".Dani Alves acabou mesmo por ingressar no Barcelona em 2008/09, onde passou oito temporadas ao mais alto nível.