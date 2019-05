Dani Alves: «Se Neymar disser que está feliz... dou-lhe porrada»

Neymar tem sido nos últimos meses apontado como estando de saída do Paris SG, mas para Dani Alves não há qualquer dúvida quanto ao futuro do seu compatriota. De tal forma que, em entrevista à ESPN, o defesa brasileiro até entra em apostas... e em grande. "Um jantar não é suficiente. Apostamos a Torre Eiffel? Acredito que ele ficará no Paris SG", atirou o defesa brasileiro, que na mesma entrevista revelou que o seu compatriota não está feliz em Paris, essencialmente pelo facto de não estar a conseguir render como pretende."Está em transição, porque não tem conseguido os resultados que pretende. Está obcecado com isso e quer sempre estar no topo. Por isso, se não o conseguir vai acabar por ficar infeliz. Agora tem de aproveitar o tempo livre e as férias para refletir e tornar-se num jogador ainda melhor do que já é. Ele não está feliz, pois não tem conseguido os resultados que pretende e isso traz-lhe tristeza. Espancava-o se me dissesse que está feliz sem ganhar!", atirou entre risos o brasileiro.Voltando ao mercado, Dani Alves garantiu não ter ficado surpreendido com a decisão de Neymar em trocar o Barcelona pelo Paris SG em 2017, pois no seu entender "queria provar o seu valor enquanto jogador, sem ter o Messi ao lado dele."A finalizar, e continuando em Espanha, Alves parece colocar totalmente de parte uma nova transferência, agora para o Real Madrid. "Se lhe ligarem, diria que dirá não. E se me ligarem a mim a perguntar sobre ele... também digo que não. O Real contacta muitos jogadores, por isso não ficaria surpreendido se o fizessem", considerou.