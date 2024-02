David Costa dá vitória ao Lens na deslocação ao Nantes

O internacional sub-21 português David Costa marcou hoje o único golo da vitória do Lens na visita ao Nantes, enquanto o Rennes ganhou ao Montpellier, por 2-1, na 20.ª ronda da Liga francesa de futebol.

Um golo solitário do avançado luso, de 23 anos, no arranque do segundo tempo (48 minutos), deu o triunfo ao Lens, que sobe provisoriamente ao sexto posto da Ligue 1, com 32 pontos, os mesmos do Lille, de Paulo Fonseca (e Tiago Santos), que recebe no domingo o Clermont.

Depois de uma 'seca' prolongada de golos, David Costa faturou pelo segundo jogo consecutivo ao serviço do Lens, clube que representa pela quarta temporada.

O Nantes está há seis partidas sem vencer no campeonato, ocupando o 13.º posto com 19 pontos.

Na outra partida do dia na Ligue 1, o avançado francês Martin Terrier marcou logo aos três minutos o primeiro golo da partida, adiantando o Rennes (nono classificado com 28 pontos), e Arnaud Kalimuendo, de penálti, fez o segundo, com o único golo do Montpellier (12.º com 19) a surgir aos 73, por Teji Savanier, sendo insuficiente para evitar a derrota.

O Rennes conseguiu a quarta vitória seguida na Liga gaulesa, enquanto o adversário de hoje está há quatro jogos sem conhecer o sabor da vitória.