De cabeça perdida: Mamadou Sakho agrediu treinador do Montpellier e acabou despedido

O francês Mamadou Sakho, de 33 anos, sempre foi um jogador intempestivo, especialmente na passagem pelo Liverpool. Mas agora passou todos os limites, uma vez que agrediu o treinador Michel Der Zakarian, conforme tem sido veiculado, com amplo destaque, na imprensa especializada de França. A ação foi de tal forma grave que, segundo o 'L'Equipe', o clube já avançou para o seu despedimento.

O defesa do Montpellier, que apenas cumpriu seis minutos esta temporada, pediu falta durante uma peladinha no treino da equipa francesa. O treinador mandou jogar e Sakho saiu do terreno de jogo, sendo repreendido pelo técnico, que explicou quem mandava no treino. A discussão foi escalando até ao ponto de Der Sakarian chamar 'bebé chorão' a Sakho, que agarrou o treinador pelo pescoço, rompeu-lhe o fio que tinha ao pescoço e atirou-o ao chão, perante a surpresa de todos os presentes.

A decisão do despedimento surgiu apenas um dia depois dos factos, após uma rápida investigação interna ao sucedido. Sakho ainda se apresentou esta manhã no centro de treinos, mas foi informado de que tinha sido despedido e também convocado para se apresentar para prestar declarações nos próximos dias.



A situação também não foi muito bem acolhida pelos próprios adeptos, que durante a noite deixaram uma enorme mensagem pinta nos portões do centro de treinos a insultar o defesa e a sua família.



Formado no Paris SG, clube onde atuou por 151 ocasiões, Sakho representou também o Liverpool e Crystal Palace, antes de se juntar ao Montpellier no início de 2021/22. Tinha contrato até final da temporada, mas a ligação termina a oito meses do seu término.