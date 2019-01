De Jong foi a gota de água para o PSG: Antero Henrique com despedimento à vista

O trajeto de Antero Henrique como diretor desportivo do PSG pode estar perto do fim. A ESPN adianta que o dirigente português irá abandonar o clube da capital francesa e tudo devido à chegada de Frenkie de Jong ao Barcelona O dono do PSG, Nasser Al Khelaïfi, não terá gostado de perder a contratação do médio holandês para os blaugranas, tendo sido essa a gota de água para Antero Henrique.Ao que tudo indica, Arsène Wenger deve assumir o cargo no PSG. de caordo com a estação televisiva, o ex-treinador do Arsenal já teria reunido-se o Thomas Tuchel para tratar temas como Neymar e Mbappé.Já durante o mercado de transferência de verão , Antero Henrique foi alvo de duras críticas e protagonista de algumas controvérsias