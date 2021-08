Depois da 'picardia' com Neymar, Alvaro está na mira do Nice por alegadas provocações aos adeptos

Alvaro González celebrizou-se pelas suas picardias com Neymar, que tanta tinta fizeram correr, mas a verdade é que continua a andar de braço dado com as polémicas. A mais recente sucedeu este domingo, no (caótico) Nice-Marselha, com a direção da equipa da casa a acusá-lo de ter sido um dos instigadores de tudo aquilo que sucedeu. Especialmente por aquilo que fez na primeira parte, com alegados constantes gestos para os adeptos da casa.





"Há um assunto que não se pode esquecer, as 'peinetas' [gestos obscenos] que o Alvaro fez na primeira parte. Não pretendo fugir das nossas responsabilidades, mas quando sabes que tipo de adeptos tens pela frente é irresponsável colocar-te à frente deles e dedicar-lhes 'peinetas' durante toda a primeira parte", acusou Julien Fournier, diretor desportivo do Nice, ao 'L'Equipe'.Na mesma entrevista, refira-se, Fournier dexia claro que esta situação "não justificar o arremesso de garrafas" contra os jogadores do Marselha, algo que acabaria por ditar o final precoce da partida, após Dimitri Payet ter sido atingido com uma quando se preparava para bater um canto.