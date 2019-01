Dijon já tem novo treinador

O Dijon, antepenúltimo classificado da liga francesa, anunciou esta uinta-feira a contratação do treinador Antoine Kombouare, que vem ocupar o lugar deixado vago por Olivier Dall'Oglio, despedido no último dia de 2018.Kombouare, que assinou um contrato por um ano, com outro de opção caso consiga a manutenção, estava sem clube desde de novembro do ano passado, quando foi afastado do comando do Guingamp.O antigo defesa, agora com 55 anos, também passou por Paris Saint-Germain, Lens, Estrasburgo, Valenciennes e teve uma experiência na Arábia Saudita, no Al-Hilal. No seu currículo tem a conquista de uma Taça de França e uma Taça da Liga francesa.A sua estreia será no domingo na receção ao Montpellier, quarto classificado, em jogo da 20.ª jornada do campeonato.