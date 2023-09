Direitos de transmissão da Liga francesa à venda por 800 milhões por época

Os direitos de transmissão televisiva em direto dos jogos da Liga francesa para o período 2024-2029 serão colocados à venda por um valor total de 800 milhões de euros (ME) por época, anunciou esta terça-feira o organizador.

A Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) oferece duas modalidades para a aquisição dos direitos para o mercado interno: um lote composto por três partidas (as duas primeiras e a quarta escolha de cada jornada), no valor de 530 ME, e outro lote, com seis jogos, que integra a terceira escolha e da quinta à nona, avaliado em 270 ME.

As empresas que tenham interesse em transmitir em direto os encontros do campeonato francês, cujo pacote de direitos televisivos será pela primeira vez disponibilizado por um período de cinco anos, dispõem até 16 de outubro para o manifestar.

"O futebol francês passou uma fase de forte perturbação. [Isso] persuadiu-nos a repensar o nosso modelo", assinalou o presidente LFP, Vincent Labrune, que se manifestou "otimista", apesar de reconhecer os "desafios" que estão associados a este tipo de negociações.

Atualmente, e até 2024, os direitos de transmissão televisiva em direto dos jogos da Liga francesa são repartidos entre a Amazon Prime, que dispõe de sete encontros em cada jornada da prova, e o Canal+, detentor dos restantes dois jogos.