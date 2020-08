Diretor desportivo do PSG quis saber condições para contratar Messi

O anúncio de que Messi quer deixar o Barcelona provocou um 'terremoto' na Catalunha e os principais 'tubarões' do futebol europeu fazem contas para avaliar uma possível investida pelo craque argentino. Entre os interessados, os franceses do Paris Saint-Germain estão na linha da frente e, de acordo com o 'AS', o diretor desportivo desportivo do clube parisiense contactou os representantes de Messi para saber as condições de uma eventual transferência.





Leonardo procurou saber o envolvimento jurídico da saída de Messi, nomeadamente no que diz respeito à cláusula de rescisão, mas também exigências salariais e de duração de um eventual contrato para o craque argentino. O dirigente vai agora apresentar as informações recolhidas ao departamento financeiro do PSG e este ficará encarregue de elaborar um plano.O 'AS' dá também conta de que Leonardo não fez qualquer garantia aos agentes de Messi, até porque se trata de um negócio bastante complexo, mas o antigo médio e internacional brasileiro deixou as portas do Parque dos Príncipes abertas à chegada de Messi.