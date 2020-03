Distanciamento social? As fotos de Neymar que estão a causar polémica no Brasil

Neymar foi apenas um dos muitos casos de jogadores que optaram por 'fugir' da Europa e rumar aos respetivos países para cumprir o período de isolamento imposto pelos clubes e assim tentarem proteger-se da pandemia do coronavírus.





Só que não. O craque brasileiro do Paris Saint-Germain parece não estar 'nem aí' para o vírus e muito menos para os conselhos das autoridades, pois continua a socializar. Prova disso são as fotografias que o próprio jogador partilhou no seu Instagram com um grupo de amigos a apanhar sol e em amena cavaqueira junto a um campo de voleibol de praia, exibindo total despreocupação com o distanciamento social que é exigido.Ora, numa altura em que o Brasil já está a ser seriamente afetado pela pandemia e tenta combater a propagação do vírus, as fotografias geraram grande polémica nas redes sociais e na imprensa e o avançado tem sido duramente criticado pelo sucedido.