Dugarry: «Neymar deve pedir desculpa aos adeptos do PSG»

Christophe Dugarry, ex-internacional pela seleção francesa, falou sobrenas últimas semanas. O antigo jogador de Barcelona, Bordéus, Marselha, Milan e Birmingham manifestou-se claramente contra a conduta do astro canarinho, que ainda não realizou qualquer partida, nesta temporada, com a camisola do atual campeão da Liga Francesa."Deve desculpar-se perante o PSG, o clube, a cidade e os adeptos. Deveria ser um exemplo em tudo, mas está muito longe de o ser. É uma questão de respeito", atirou o francês em declarações ao canal francês RMC Sport, exigindo num pedido de "desculpas" por parte do avançado.De referir que Dugarry tem sido uma das vozes mais críticas relativamente a Neymar tendo já referido anteriormente que o avançado brasileiro deveria sair de Paris caso chegasse uma boa proposta e "três ou quatro" jogadores."Por mim saía, vendia-se já. Claro que não o deixaria sair até ver quais os jogadores que poderia contratar, mas se colocarem em cima da mesa 250 milhões de euros, mais o salário que deixariam (o PSG) de lhe pagar, poderiam contratar três ou quatro bons reforços", atirou.Neymar poderá realizar o seu primeiro jogo da temporada com a camisola do PSG este sábado, diante do Estrasburgo, para a quinta jornada da Ligue 1, pelo que fica a questão no ar sobre a forma como o canarinho irá ser