Edinson Cavani com ‘espera’ no aeroporto

Os adeptos do Benfica já conhecem a sensação, agora é a vez dos do Grémio. Ficou célebre o ‘tázonde’ nas redes sociais, em plena novela da chegada sempre adiada do uruguaio ao Estádio da Luz. A notícia do jornalista argentino Sebástian Srur, da Rádio Continental, sobre a contratação do ex-PSG pelo clube brasileiro deixou em alvoroço os adeptos de Porto Alegre e a chegada, prevista para 2ª feira, provocou uma corrida ao aeroporto para saudar Cavani.

No Twitter foram criados diversos perfis – "O Cavani já chegou?" foi um dos exemplos – para dar expressão à expectativa dos adeptos. Houve mesmo quem sugerisse aos criadores de cavalos crioulos – uma das paixões do atacante – que ofereçam os melhores exemplares ao jogador para que assine pelo Grémio.

Romildo Bolzan, presidente do clube brasileiro, veio desmentir o interesse. "Não tem nada agora e nunca teve. Esse é um assunto que não devemos nem alimentar o sonho do torcedor. Cavani tem propostas de uns dez clubes europeus, todas superiores ao que qualquer clube brasileiro pode pagar", revelou Bolzan. O paradeiro de Cavani é nesta altura desconhecido, assim como o seu futuro. Mas as novelas, essas não perdem audiência.