Emmanuel Macron quer que restantes países europeus sigam exemplo do campeonato francês

O jornal francês 'Le Parisien' adianta esta quarta-feira que as autoridades gaulesas estão em contacto direto com os restantes países europeus, procurando que todos sigam o exemplo gaulês de dar por finalizadas as temporadas de desportos coletivos, nomeadamente do futebol. A informação do referido periódico surge um dia depois da comunicação feita pelo primeiro ministro Edouard Philippe perante a Assembleia Nacional, na qual o líder do executivo francês anunciou a decisão de proibir a realização de eventos com mais de cinco mil pessoas até ao mês de setembro.





Agora, segundo o 'Le Parisien', o Presidente da República Emmanuel Macron espera que a posição gaulesa passe para os restantes principais campeonatos europeus, com a ministra dos desportos Roxana Marancineanu a estar já em contacto direto com esses países em busca de uma posição comum. A ideia passaria por agilizar o início da próxima temporada e não provocar injustiças entre os calendários dos mais diversos campeonatos.Ainda assim, parece pouco provável que a posição francesa siga em frente, especialmente porque a Alemanha já anunciou que tem planos para recomeçar a Bundesliga durante o mês de maio, ao passo que Espanha e Inglaterra também estão empenhadas em finalizar os respetivos campeonatos.