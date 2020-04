Empresa de entregas troca os luxos por compras de supermercado mas há jogadores que abusam

A Premium Conciergerie é uma empresa dedicada a atender aos desejos de seus clientes, muitos deles futebolistas a jogar no principal escalão de França. Em declarações ao jornal 'Le Parisien', o CEO da empresa explica que antes da pandemia do coronavírus, os artigos de luxos eram os mais pedidos no entanto, devido à atual situação de isolamento, os serviços prestados tiveram de ser adaptados, mas sempre dentro da lei, sublinha Jérémy Vosse, confessando que houve quem lhes pedisse ajuda para 'fugir do país' após o fecho das fronteiras.





"Na Premium, respeitamos a lei. Realmente tivemos pedidos para deixar o país. Existem regras: as fronteiras estão fechadas e nós não estamos acima da lei", explica Jérémy Vosse.Esta empresa, que reivindica ter como clientes metade dos campeões mundiais do Rússia 2018, é especializada em produtos de alta qualidade, tendo iniciado os seus serviços há pouco mais de 5 anos, mas em tempo de isolamento foi obrigada a redirecionar a sua oferta.Geralmente, os jogadores de futebol ligam para encontrar uma babysitter, uma nutricionista, reservar férias em Dubai, oferecer um relógio de luxo ou contratar um professor particular de línguas, mas como refere o CEO da Premium Conciergerie, o "luxo era antes do Covid-19", agora fazem as compras de supermercado e equipam as suas casas com material desprtivo."Basicamente, fazemos compras para os nossos clientes, que temem ser infetados com o vírus ou porque são conhecidos. Colocamos as compras à porta de casa, desinfetamos tudo e aconselhamos que retirem das embalagens. Tivemos algumas dificuldades em encontrar ovos ou leite, por exemplo, mas conseguimos. esta agora é a nossa principal atividade", conta Vosse."Parte dos futebolistas que são nossos clientes não possuía equipamento desportivo em casa suficiente para mantê-los em forma. Lutámos muito, mas conseguimos entregar esteiras, máquinas para bíceps, cardio... Conseguimos satisfazer todos os pedidos", afirma o resposável da Premium Conciergerie, revelando ainda um pedido insólito e que ficou por cumprir: "Esta semana, um dos nossos clientes queria um gato, entregue pelo correio, mas obviamente isso não é possível."