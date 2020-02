Época pode ter terminado para Gelson Martins

Gelson Martins pode ter colocado um ponto final na temporada ao serviço do Monaco. O internacional português foi expulso no último sábado no jogo frente ao Nimes, tendo empurrado o árbitro por duas vezes, e arrisca um castigo de 8 meses, segundo avança a rádio 'RMC Sport'.





O internacional português já pediu desculpa pelo sucedido , mas é esperado que o Comité Disciplinar da Ligue 1 tenha uma sanção pesada para esta situação.A decisão do Comité Disciplinar será conhecida esta quinta-feira.O Monaco já veio condenar a atitude "inaceitável" de Gelson Martins.