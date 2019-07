Espanhóis avançam que Coutinho já deu o 'sim' ao PSG no negócio de Neymar

Philippe Coutinho já terá dado o 'sim' ao Paris Saint-Germain numa transferência que está integrada no regresso de Neymar ao Barcelona, segundo adianta esta quarta-feira o diário 'Sport'.O representante de Coutinho esteve em Paris nos últimos dias e negociou diretamente com Leonardo, o novo homem-forte do futebol do PSG. O jogador agrada ao clube francês e também está recetivo à mudança para o Parque dos Príncipes, depois de não ter brilhado em Barcelona como esperava.As negociações só não avançaram mais devido ao facto de o jogador ainda estar na Copa América. A seleção brasileira apurou-se para a final e o negócio só deve acelerar depois de cumprido o último compromisso.O regresso de Neymar a Camp Nou está cada vez mais perto e ganha novo impulso com este acordo entre Coutinho e o PSG. No entanto, os gauleses ainda querem outro jogador dos catalães. Rakitic foi um dos nomes apontados depois de ter sido visto em Paris, mas o seu nome parece agora descartado.Certo é que Neymar foi aconselhado a não viajar diretamente do Brasil, onde está de férias, para Barcelona, para que esse movimento não complique um negócio que está encaminhado.