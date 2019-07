Estala a polémica em França: Neymar não se apresentou e Paris SG vai tomar medidas

Estilo informal de Neymar sobressai na tribuna presidencial do Maracanã



Está aberto um novo foco de polémica em torno de Neymar. O internacional brasileiro deveria ter-se apresentado esta segunda-feira em Paris para o início dos trabalhos do PSG mas acabou por faltar sem autorização do campeão francês, que emitiu um comunicado onde garante que vai agir em conformidade."Neymar não esteve presente na concentração no local e hora indicados. Algo que aconteceu sem autorização do PSG. O clube lamenta esta situação e tomará as medidas necessárias", pode ler-se num comunicado no site do emblema gaulês.Neymar, que ontem esteve no Rio de Janeiro, mais concretamente na tribuna do Maracanã, a assistir à final da Copa América - conquistada pelo Brasil -, tem estado na ordem do dia devido ao um possível regresso ao Barcelona, de onde saiu para o PSG em 2017 na condição de maior transferência da história (222 milhões de euros). Aliás, o 'Sport' dava mesmo conta de que Phillipe Coutinho já deu o 'sim' ao PSG no negócio que poderá trazer Neymar de volta a Camp Nou.Porém, segundo noticiou esse mesmo jornal na semana passada, Neymar foi aconselhado a não viajar diretamente do Brasil para Barcelona, de forma a não complicar um negócio com pernas para andar. Algo que o ato de 'rebeldia' do avançado poderá agora dificultar...