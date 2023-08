Estrasburgo vence o Lyon e integra sexteto que encabeça Liga francesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrasburgo recebeu e venceu este domingo o Lyon por 2-1, na primeira jornada da Liga francesa, e integra o grupo de seis equipas que lideram a competição.

Os golos só surgiram na segunda parte, com o Estrasburgo a adiantar-se no marcador aos 63 minutos, pelo médio Jean-Ricner Bellegarde, e a ampliar a vantagem aos 76, pelo avançado sul-africano Lebo Mothiba, após assistência do autor do primeiro golo da equipa da casa.

O Lyon, que não pôde contar na baliza com o internacional português Anthony Lopes, por estar lesionado, conseguiu apenas atenuar a derrota com um golo já muito perto do final da partida, aos 88, pelo lateral esquerdo argentino Nicolas Tagliafico, ex-Ajax.

Com este triunfo, o Estrasburgo integra o sexteto que encabeça a Liga francesa no final da primeira jornada, juntamente com Rennes, Mónaco, Brest, Marselha e Toulouse, que venceram os respetivos jogos.

No entanto, o Rennes, quarto classificado na época passada, lidera a Ligue 1 por ter goleado hoje na receção ao Metz, por 5-1, com os mesmos pontos de Mónaco, que segue em segundo lugar e que esteve a perder em Clermont-Ferrand, perante a equipa local, e virou o resultado para uma vitória por 4-2, sem o internacional luso Gelson Martins, que está lesionado.

Em terceiro surge o Brest, que esteve a perder em casa por 2-0 com o vice-campeão Lens, e operou a reviravolta no marcador, para 3-2, numa recuperação sensacional.

O internacional português sub-21 David da Costa foi lançado na equipa do Lens - que vai participar na Liga dos Campeões - aos 68 minutos, a render o médio Angelo Fulgini, mas não evitou a reviravolta do Brest, que marcou o golo da vitória aos 87 minutos, na execução de um penálti, pelo avançado Romani Del Castillo.

Atrás do Estrasburgo, quarto, surge o Marselha, em quinto, que recebeu e venceu o Reims, por 2-1, no sábado, e em sexto o Toulouse, que hoje foi ao terreno do Nantes arrancar um triunfo, também por 2-1.

No sábado, o bicampeão Paris Saint-Germain desiludiu na estreia na Ligue 1, ao ceder um 'nulo' (0-0) na receção ao Lorient, numa partida que marcou a estreia do avançado luso Gonçalo Ramos pelos parisienses.