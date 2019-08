Ex-médico do PSG diz que Neymar pode voltar a lesionar-se quando regressar aos relvados

Neymar em versão Bradley Cooper canta 'Shallow' com Paula Fernandes no Algarve Neymar em versão Bradley Cooper canta 'Shallow' com Paula Fernandes no Algarve

A probabilidade de Neymar voltar a lesionar-se no pé direito quando regressar à competição é muito elevada, segundo um antigo médico do Paris Saint-Germain, citado pelo 'Le Parisien'.O avançado brasileiro ainda recupera de um problema contraído antes da Copa América, mas o problema mais grave é outro e está relacionado com o quinto metatarso do pé direito. Foi nessa região que Neymar se lesionou em fevereiro de 2018 e depois em janeiro deste ano."O pé de Neymar é demasiado frágil e o risco de recaída no quinto metatarso é muito provável", referiu Eric Rolland, ex-diretor dos serviços médicos do PSG.Recorde-se que Neymar está a protagonizar uma das maiores novelas deste mercado de transferências. O jogador não está satisfeito em Paris e o Barcelona quer fazer regressá-lo a Camp Nou. Pelo meio há ainda o interesse do Real Madrid.