Ex-médio do PSG arrasa Thiago Silva: «Chorou um ano para renovar e até a mulher se meteu»

Thiago Silva prepara-se para deixar Paris SG no final da temporada. Segundo o L'Équipe, o central brasileiro de 35 anos já foi informado pelo diretor desportivo Leonardo de que o clube não vai renovar o seu contrato e por isso a ligação de oito temporadas está prestes a terminar.





Em declarações à RMC, o antigo médio e internacional francês Jérôme Rothen teceu duras críticas ao defesa canarinho e defendeu que Thiago Silva nunca esteve à altura do estatuto - tornou-se capitão de equipa - que tinha na capital francesa."Nunca foi como Sergio Ramos ou Van Dijk e nunca teria ganho tanto dinheiro noutro sítio qualquer como ganhou em Paris. É um bom jogador, mas é muito limitado mentalmente", sustentou Rothen."Quando pagas tanto dinheiro a um jogador esperas que ele transforme todos os outros à sua volta. Se dependesse de mim abdicava dos dois meses que o clube ainda tem de contrato com ele. Andou a chorar durante um ano para renovar o contrato e até a mulher se meteu no assunto, mas foi logo dos primeiros a recusar baixar o salário devido à crise da pandemia", revelou o antigo jogador dos parisienses.