Ex-treinador de Neymar pede-lhe que se concentre: «Depois das férias foi a um concerto...»

Muricy Ramalho conhece bem Neymar, pois foi seu treinador do Santos. E não gosta de ver a situação em que o seu ex-pupilo se encontra, pelo que deixou-se alguns conselhos.





"Ele está a negociar com o Real Madrid e com o Barcelona, o que não é fácil. E depois de vir de férias vai a um espetáculo musical... Gosto muito dele, trata-se de um jogador extraordinário, mas tem de se concentrar no que realmente interessa. Tudo o que está a acontecer não é bom para a sua carreira e não sei se quem está perto dele se atreve a dizer-lhe estas coisas", contou, em declarações ao jornal alemão Bild. Recorde-se que o jogador do PSG, no show de Paula Fernandes.E o técnico prossegue: "Se quer regressar ao Barcelona, será um desafio para ele. Tem de reconhecer que a sua saída não funcionou."