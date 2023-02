Exames confirmam Neymar com entorse no tornozelo e dano ligamentar

O internacional brasileiro Neymar tem uma entorse num tornozelo com dano ligamentar, confirmaram exames médicos, e consta do boletim clínico esta terça-feira divulgado pelo Paris Saint-Germain, no qual o futebolista português Nuno Mendes vai regressar aos treinos.



"Testes adicionais realizados hoje confirmam que Neymar fez uma entorse no tornozelo, com algum dano ligamentar. Fará mais testes no início da próxima semana", pode ler-se no boletim clínico dos parisienses.

O clube da capital francesa não esclareceu se o jogador vai parar durante muito tempo, mas certo é que falhará o jogo de domingo com o rival Marselha, segundo classificado na Liga francesa atrás do PSG.

Para já, fica em dúvida a gravidade da lesão, a duas semanas da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na qual os parisienses visitam o Bayern Munique após os alemães terem vencido por 1-0 no primeiro encontro.

Neymar, de 31 anos, é o capitão e uma das muitas estrelas do clube, por quem cumpriu 29 jogos este ano, apontando 18 golos, o último deles na vitória da ronda anterior ante o Lille (4-3), antes de sair lesionado.

Outro jogador que foi substituído devido a problemas físicos, no caso ainda na primeira parte desse embate com a formação orientada por Paulo Fonseca, foi o lateral esquerdo luso Nuno Mendes.

Quanto ao jovem português de 20 anos, habitual titular na segunda época em França, o PSG confirma que "após um toque num joelho" o defesa vai poder "voltar aos treinos ainda esta semana".