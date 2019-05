Expulsão de Mbappé vale 3 jogos de suspensão... agressão de Neymar ainda em investigação

Mbappé viu o vermelho direto depois desta entrada ao joelho do adversário Mbappé viu o vermelho direto depois desta entrada ao joelho do adversário

Neymar foi provocado e deu um soco num adepto do Rennes

A comissão disciplinar da Federação Francesa de Futebol castigou Mbappé com três jogos de suspensão, na sequência do cartão vermelho direto que o avançado do PSG viu na final da Taça de França.O castigo aplicado ao internacional francês foi esta sexta-feira divulgado.Mbappé foi expulso quando faltavam dois minutos para o fim do prolongamento do jogo com o Rennes, equipa que acabou por vencer o troféu, nos penáltis.A Federação francesa também se pronunciou esta sexta-feira sobre o caso de agressão de Neymar a um adepto , referindo que foi aberto um processo contra o internacional brasileiro.