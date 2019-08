Falcão a um passo de reforçar o Galatasaray

Estará por horas a oficialização de Radamel Falcão enquanto mais recente reforço do Galatasaray. Este sábado, num já normal movimento nestas questões de mercado, o emblema turco anunciou o início oficial das negociações com o Monaco tendo em vista a transferência do colombiano, algo que em praticamente todos os casos na Turquia significa na prática a oficialização da contratação.A confirmar-se efetivamente a transferência, Radamel Falcão termina uma ligação de seis épocas ao clube do Principado, no qual conquistou uma Ligue 1, em 2016/17. Pelo meio, refira-se, o colombiano ex-FC Porto atuou durante uma temporada no Manchester United.